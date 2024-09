Boeren juichen, natuurorganisaties schrikken: nieuw kabinet schrapt natuurbeleid

"Ik vind het hartstikke goed nieuws", reageert Ad Baltus, melkveehouder uit Zuidschermer en lid van de BoerBurgerBeweging. Hij zag al geen heil in de natuurplannen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en is met name blij met de daadkracht van het nieuwe kabinet.

Ook Frans Jan ter Beek, melkveehouder uit Muiden, is blij met het nieuws. "Het plan zat vol met idiote doelstellingen."

In de natuurplannen van het vorige kabinet konden provincies zelf een plan maken om de milieudoelen te halen. Dat zou ook problemen met vergunningen, zoals die voor stikstof, kunnen oplossen. Als het beter gaat met de natuur, kunnen er bijvoorbeeld weer vergunningen worden verleend voor woningbouw.

"Je ziet dat ze heel anders in de wedstrijd zitten", aldus Baltus. Het vorige kabinet richtte zich volgens de melkveehouder vooral op het uitkopen van en krimp bij agrariërs. Hij hoopt dat er in een eventueel nieuw plan rekening wordt gehouden met andere drukfactoren op de natuur. Denk dan aan recreatie, verdroging en vernatting.

Struisvogelpolitiek

"Daar hebben de boeren zeker een punt", vindt Sijas Akkerman van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland. "Maar die factoren werden al meegenomen in het plan. Er lagen oplossingen voor bijvoorbeeld de recreatie en waterkwaliteit, maar dat wordt nu allemaal van tafel geveegd."

Akkerman vindt het besluit van het kabinet om een streep door het NPLG te zetten een 'totale ontkenning van de werkelijkheid'. "Extreme struisvogelpolitiek. Het is een ramp voor de natuur en een ramp voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek."

Daarnaast is het volgens Akkerman ook nog een ramp voor de boeren. Hij ziet in zijn werk dat veel jonge boeren nog geen stikstofvergunning hebben voor hun bedrijf. "Voor die vergunning is er eerst ruimte nodig. Die komt er zo nooit."

De helft van de uitstoot

Baltus benadrukt dat er een ander plan moet komen waar ook agrariërs aan moeten meewerken. "Het kan niet zo zijn dat de agrarische sector alles mag doen en laten wat ze willen en de rest moet inleveren", aldus Baltus. "Maar het mag ook niet andersom zijn."

"Er is nou eenmaal een probleem met de natuur in Nederland, daar kan je niet je ogen voor sluiten", aldus Akkerman. "We waren eindelijk ver in de gesprekken en klaar om aan de slag te gaan. En nu gaan we weer helemaal terug naar nul."