112-blog | Veel politie in Zaans Park • Anderhalf uur file op A10 door ongeluk

20.47 uur

In het Burgemeester In 'T Veldpark in Zaandam heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden. In en rondom het park is daarom veel politie aanwezig. Via Burgernet vraagt de politie uit te kijken naar een kale man naar schatting tussen de 25 en 35 jaar oud, met Noord-Afrikaans uiterlijk. De man droeg een T-shirt en korte broek. "Bij aantreffen persoon NIET zelf benaderen. Tips? Bel nu 112." Het is onbekend of er bij de steekpartij iemand gewond is geraakt.