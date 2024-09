112-blog | Brand bij bakkerij in Avenhorn • Haarlemse school ontruimd wegens 'gaslucht'

32 minuten geleden

Bij een bakkerij in Avenhorn is vanochtend vroeg brand ontstaan. Omdat het ging om een brand op een industrerrein en omdat er een kinderdagverblijf in de buurt zat schaalde de brandweer flink op. Uiteindelijk bleek het mee te vallen. Het vuur is inmiddels onder controle. "Bij dit soort branden schalen we altijd op uit voorzorg", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Liever later afschalen dan te laat opschalen."