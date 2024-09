Weer drukker op A7 door werkzaamheden: Rijkswaterstaat roept op brug te blijven mijden

Net voor de zomervakantie werd bekend gemaakt dat de werkzaamheden aan de brug vertraging op hebben gelopen. Niet vanaf deze week, maar 21 oktober kan er weer vlot en veilig over de brug gereden worden.

De vertragingen kwamen met name door uitgestelde boringen en het repareren van aanvullende schade aan het beton van de brug. De boringen werden uitgesteld vanwege de trillingen van de talloze vrachtwagens, die ondanks het verbod over de brug bleven rijden.

Verbod

Nog steeds rijden er ondanks het verbod vrachtwagens over de weg. "Het is wel een stuk minder sinds we volop handhaven", laat de woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Toch lopen de werkzaamheden nu niet nog meer vertraging op. "Ze lopen voorspoedig en op schema."

De ellenlange files van in het begin van de werkzaamheden, behoren al een tijdje tot het verleden en dat blijft zo. "Op dit moment is het verkeersbeeld vrij rustig en we verwachten ook de komende maanden geen lange files. We blijven weggebruikers stimuleren anders te reizen als zij de mogelijkheid hebben en dat werkt."

Meer met de trein

Volgens Rijkswaterstaat maken veel dagelijkse forensen gebruik van de NS- kortingskaart die ze hebben aangeboden of van de beloningsmaatregel. "Daarmee kunnen zij geld verdienen voor elke keer dat zij de route mijden."

Aan het einde van de werkzaamheden volgt nog wel een weekend waarin Rijkswaterstaat gaat opruimen en de weg inrichten volgens de normale situatie. "Hier zal de weggebruiker nog hinder van ondervinden."