Geslaagde transferzomer in Noord-Holland: "Wat een bizar goede aanval"

Verslaggever Stephan Brandhorst had liever wat meer vuurwerk willen zien bij AZ. "Het is toch wel redelijk voorzichtig allemaal. Parrott is geen buitencategorie. Ook het aantrekken van Jeroen Zoet is een aparte keuze. Je verwacht van iemand met zo'n staat van dienst, dat hij eerste keeper wordt. Het zijn geen aankopen om PSV, Ajax en Feyenoord aan te vallen", concludeert Brandhorst.

De drie redactieleden zijn het eens dat het knap is dat technisch directeur Max Huiberts de selectie al zo vroeg op orde had. Brandhorst: "Dat is zeker knap. Voorheen werd er op de laatste dag nog getrokken aan spelers. Nu was het al heel snel rustig."

