Man steelt scheermesjes, medewerkster voorkomt erger

De medewerkster is op dat moment verderop in de winkel bezig. Er staat dan niemand achter de kassa. Doelgericht loopt de man meteen naar de kassa toe. Hij weet dat daar wat te halen valt.

Hij pakt vijf voordeelpakken met scheermesjes, ieder ter waarde van bijna 120 euro. De schade? Bijna 600 euro.

Als hij de deur uitloopt, zich daarna bedenkt en terugkomt om het nóg eens te proberen, ziet de medewerkster dat hij zijn slag weer wil slaan. Dat weet ze te voorkomen en de man neemt de benen.

Prominente rugzak

De man heeft een getinte huidskleur en is tussen de 1 meter 70 en 1 meter 80. Verder wordt hij geschat tussen de 40 en 50 jaar te zijn.

En kijk hierboven in de video even naar zijn opvallende, grote, lichtkleurige rugtas. Die is vrij prominent aanwezig, waarschijnlijk gebruikt hij hem om zijn buit in te stoppen.