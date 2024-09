Haarlems echtpaar doelwit van vernielingen: politie deelt beelden van de daders

In een paar weken tijd is het echtpaar telkens de dupe van vernielingen in de Diakenhuisweg in Haarlem. Dat gebeurt op 21 en 23 januari en 20 februari van dit jaar. Het kan gaan om meerdere daders.

Band lek gestoken

Op zondag 21 januari wordt de auto van het echtpaar beklad en wordt de linker achterband lek gestoken. De dader komt en vertrekt op een herenfiets.

Twee dagen later – dinsdag 23 januari – worden ze opgeschrikt door een enorme klap. Er blijkt een stuk tegel door hun keukenraam te zijn gegooid. Ook hier is de dader op de fiets.

Auto geprobeerd te vernielen

Het lijkt een tijdje rustig, maar op dinsdag 20 februari wordt opnieuw geprobeerd de auto te vernielen. Het blijft dan bij een poging, omdat de bewoner midden in de nacht ziet dat een persoon bezig is met vloeistof bij de auto.

Op camerabeeld hierboven is te zien dat de verdachte heen en weer loopt. Eerst zonder iets in zijn handen, daarna met een flesje. De bewoner rent achter hem aan en ziet dat de man een zwarte damesfiets pakt en ervandoor sjeest via de Charta 77 Vaart. Later blijkt de auto besprenkeld met wasbenzine.

"Herken jij één of meerdere verdachten of weet jij meer over de achtergrond van deze bedreigingen? Meld het de ons", zegt de politie. Als je liever anoniem blijft, bel dan Meld Misdaad Anoniem. M. is niet van de politie, jouw gegevens worden niet vastgelegd, dus niemand komt te weten dat je hebt geholpen.