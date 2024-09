Politie zoekt getuigen voor overvallen in Bureau NH

De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over een overval, in bovenstaande video. Donderdagmiddag 29 augustus stormen bij een telecombedrijf aan de Breguetlaan in Oude Meer drie personen naar binnen. "Wij krijgen dan rond 14.30 uur de melding van een gewapende overval binnen.” De mannen bedreigen het personeel met vuurwapens. “Drie medewerkers worden dan geslagen met het wapen. Eén van de medewerkers wordt in zijn arm geschoten.”

Zonder buit vluchten de verdachten in een witte Renault Captur in de richting van de Fokkerweg. Later die avond wordt die auto, uitgebrand, met valse kentekenplaten aangetroffen in Duivendrecht.

Hoofddorp

Ook in Hoofddorp gaat het mis. Daar vindt een woningoverval aan het Etty Hillesumplantsoen plaats, daarover meer in onderstaande video. Bij de woning wordt vrijdagavond 30 augustus rond 23.40 uur aangebeld. “Als de bewoners opendoen, dringen drie personen de woning binnen en mishandelen het slachtoffer dat de deur had geopend”, zegt een woordvoerder van de politie.