Nieuwe buurtsportclub voor 50-plussers in Velsen-Noord zoekt leden en een coach

Het idee is dat de ouderen twee keer per week bij elkaar komen bij het podium op het Stratingplantsoen. Daar kunnen ze dan een uurtje allerlei eenvoudige basisoefeningen doen om mobiel en soepel te blijven.

Een initiatief dat op veel plaatsen in Nederland lijkt aan te slaan. Justien Heijne, wijkverpleegkundige in Velsen-Noord, wil de ouderen daar ook graag in beweging krijgen en begon daarom de buurtsportclub.

In Velsen heeft de gedroomde coach en aanvoerder zich nog niet gemeld en staat de groep voorlopig nog onder leiding van Sebastiaan Borman, verpleegkundige en fysiotherapeut van Buurtzorg. Heb je zin om een paar keer per week met buurtgenoten te sporten, meld je dan aan via de website van NH Helpt.