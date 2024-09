Met bloed, zweet en tranen parkeren in Zandvoort: wachtrijen bij weigerende meters

De verwarring op het Favaugeplein is rond 14.00 uur groot als er opeens iemand toch blijkt te kunnen betalen. Dat nieuws gaat snel. Geïrriteerde toeristen die het eerder niet is gelukt af te rekenen en daarmee denken dat ze een bekeuring riskeren, keren terug. Ze nemen het zekere voor het onzekere. Het leven is al duur genoeg. Maar dan blijkt de parkeermeter opeens weer 'out of order' te zijn.

Zweetdruppels

''Dit zijn de zegeningen van de digitalisering'', zegt een man die even wat wil eten op het strand en logischerwijs voor het dichtstbijzijnde parkeerterrein heeft gekozen, parallel aan de boulevard. De zweetdruppels parelen van zijn voorhoofd als de meter zijn pinpas uitspuugt. ''Balen'', zegt hij. ''Wat moet ik nu? Ik neem het risico maar.'' Een andere man geeft de parkeerautomaat spontaan een schop als deze zijn pinpas uitspuugt. Hij schreeuwt het uit: ''Kloteding.''

Dan klinkt aan de andere kant van het Favaugeplein opeens gejuich. ''Jáááa'', schreeuwt een Duitse vrouw. Het is haar zowaar gelukt te betalen. De mopperende meute verplaatst zich haar kant op. Hoe heeft ze dit voor elkaar gekregen? ''Gewoon, met mijn creditcard'', zegt ze. Dat geeft hoop. De wachtrij bij deze meter zwelt dan ook snel aan.

Opleving

Maar de opleving van de parkeerautomaat is van korte duur geweest. De volgende parkeerders lukt het niet. Ze hebben hun best gedaan en hopen op coulance van de handhavers. En anders is er de verslaggever, die heeft gefilmd dat ze alles gedaan om aan hun verplichting te voldoen. ''Mag ik de beelden, zodat ik bewijs heb'', vragen ze.