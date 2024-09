Ajaxfans nog niet heel enthousiast na sluiten transfermarkt: "Hoop op een mooie 3e plek"

Om te beginnen zijn verschillende supporters niet rouwig om het vertrek van vleugelaanvaller Steven Bergwijn. "Het is een bijzondere transfer", aldus een fan. "Misschien is het financieel gezien een goede stap in zijn carrière, bij Ajax was hij denk ik wel klaar." Een ander vult aan: "Voetballend wil je natuurlijk dat hij een mooie stap maakt, maar als je je kinderen en kleinkinderen goed kan zetten, waarom zou je het niet doen?"

Soap Sulemana

Dat het vertrek van de aanvaller ook opgevangen moet worden, daar zijn supporters het over eens. Alleen nu is het nog altijd de vraag of die vervanger er komt. Kamaldeen Sulemana zou worden gehuurd van Southampton, maar groen licht is er nog altijd niet. De vraag is: was Ajax op tijd met het afronden? "Ja, amateuristisch", verzucht een supporter. "Hoe kan dat nou weer? Typisch bijna."

Vertrouwen

Met of zonder Sulemana, de meeste supporters kijken met gemengde gevoelens uit naar het nieuwe seizoen. Dat het vorige seizoen, waarin Ajax eindigde als vijfde, wordt overtroffen, daar zijn de meesten het over eens. "Ja, ik heb eigenlijk wel vertrouwen", zegt een fan. "Vooral door Weghorst, want hij is ook naar Ajax gekomen."

Al is een ander het vooral eens met technisch directeur Alex Kroes, die gisteren in een interview aangaf niet tevreden te zijn over de in- en uitgaande transfers. "Ik denk dat hij de spijker op z'n kop slaat", geeft een man aan. "Ik denk dat Ajax op het moment een zinkend schip is en het lek is nog steeds niet gedicht."

Maar andere supporters zijn minder negatief, die zien wel degelijk kansen op een eindnotering die recht geeft op Champions League-voetbal. "Ik hoop op een mooie derde plek", aldus een Ajaxsupporter, die weet dat het niet des Ajax is. "Nee, dat klopt, maar het is wat het is."