Julianadorpse Saskia basketbalt met extra energie door volle stadions op Paralympics

Pronk was begin twintig toen ze begon met rolstoelbasketbal en zit nu zo'n vijftien jaar in het nationale team. Ze belandde op haar 21ste in een rolstoel na een mislukte operatie. "Toen ik net uit de revalidatie was, kwam ik toevallig tijdens het boodschappen doen de coach van het rolstoelbasketbalteam in Julianadorp tegen." Ze was meteen verkocht.

En nu staat ze al voor de derde keer op de Paralympics. Wennen doet het nooit, zegt ze. "Het blijft altijd bijzonder. Dit is toch waar je voor traint, het is het hoogst haalbare wat er is."

Veel familie en vrienden komen kijken bij de wedstrijden, en dan is het een voordeel dat Parijs relatief dichtbij is. "Een vriendin van me kwam zelfs voor één wedstrijd over."

Verwacht winst

Gezien hun goede resultaten op internationale toernooien - het team is ook regerend Europees en wereldkampioen - wordt verwacht dat ze nu ook 'wel even' winnen. "Sommige mensen zeggen al dat ze kaartjes hebben voor de finale. 'Zie je daar', hoor ik dan. Maar we moeten eerst nog de andere wedstrijden winnen."

Morgen staat Spanje dus op het programma. Vrijdag is de halve finale, zondag de finale. De Paralympics eindigen ook zondag. Pronk is overigens niet de enige basketbalster uit de regio in het nationale team, ook de Helderse Mariska Beijer speelt mee.