Zien: Meer knotsgekke karren dan ooit bij 70e Kwakelse kermisoptocht

De eerst echte kermisoptocht was in 1952. Toen deed slechts één kar mee, waar kinderen achteraan konden lopen. Na al die jaren later is het evenement nog lang niet uitgestorven. Sterker nog: het groeit ieder jaar.

"Het zegt ook wel wat dat we al 70 jaar lang meedoen met de hele Kwakel. Dat is natuurlijk fantastisch", zegt een wat jongere deelnemer vanochtend vroeg vlak voor hij zijn kar opstapt tegen NH.

In het bloed

"Het zit in het bloed", verklaart Kwakelaar Ramon - die al meer dan dertig keer meedeed - het succes van het evenement. Op de lagere school was er de kinderoptocht en daarna stroomde je door." Een deelnemer in een bananenkostuum is het daarmee eens: "Als je hier komt dan moet je een groep hebben en op een kar staan. En elk jaar weer meedoen."

Veel deelnemers hebben inmiddels kinderen die met verschillende karren de concurrentie met hen aangaan, want uiteindelijk wint maar één team de prijs voor de mooiste kar. "En die wil iedereen toch eigenlijk wel een keer winnen", geeft een deelneemster toe.

Bekijk hieronder de reportage over 70 jaar Kwakelse kermisoptocht die NH maakte met Kwakel-kenner Dirk Plasmeijer.