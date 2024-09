Kaartjes voor veerdienst naar Texel worden fors duurder door miljoenenverlies

"Voordat we de tarieven verhogen, moeten we eerst nog een goede analyse maken", zegt president-commissaris Franck van den Broeck tegen NH. De bedoeling is dat Texelaars niet meer betalen dan de helft van het daltarief. "Dat hebben we altijd als uitgangspunt genomen." Maar hij sluit niet uit dat ook dit tarief in de toekomst verhoogd moet worden, evenals het algemene prijskaartje voor de veerboot. "Het is onvermijdelijk"

Een retourtje Texel kost op dit moment nog 42,50 euro met de auto, en als je op een dinsdag, woensdag of donderdag reist, is dat een gereduceerd tarief van 28,30 euro. Met deze prijzen is TESO de goedkoopste veerdienst naar de Wadden, als je naar een ander eiland reist, ben je flink duurder uit.

Tijdens de algemene vergadering op 27 september worden de aandeelhouders, waaronder veel Texelaars, zoals gebruikelijk geïnformeerd over de nieuwe tarieven. Deze tarieven gaan vervolgens per 1 januari in. De tarieven voor niet-Texels vervoer werden op 1 mei dit jaar al met 8,9 procent verhoogd.