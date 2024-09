Mannen krijgen 1,5 jaar cel voor aanrijden en neersteken man bij tankstation in Berkhout

Twee Horinezen zijn veroordeeld tot 1,5 jaar cel, vanwege een poging tot doodslag. Volgens de rechter heeft één hen in 2022 bewust een man aangereden bij een tankstation in Berkhout. De ander zou het slachtoffer vervolgens hebben neergestoken. Het Openbaar Ministerie had tegen beiden 2 jaar en 3 maanden geëist.