Door de prothesen die Bas regelt, kunnen gehavende strijders hun leven weer oppakken

Met een enorme klap wordt de oorlog in Oekraïne een onontkoombaar feit voor Bas Godska. Een Russische raket boort zich vlakbij zijn huis in Kiev in een woongebouw. De slachtoffers zijn bekenden van hem en zijn Oekraïense vrouw Kseniya. Ze zijn op dat moment in Kiev voor Netherlands for Ukraine, de stichting die ze aan het begin van de oorlog oprichtten.

Met het meemaken van de inslag in Kiev, ervaart Bas de verschrikkingen van de oorlog nu zelf ook van dichtbij.

Van evacueren naar revalideren

In de eerste fase van de oorlog richt de stichting van Bas zich op het weghalen van mensen uit Oekraïne. Vrienden, familie, vreemden; in totaal helpen ze zo'n 1.000 vluchtelingen in Nederland onderdak te vinden. Dan is de hulp door reguliere hulpinstanties inmiddels goed georganiseerd en zoekt de stichting een nieuw doel, wat ze vinden in het helpen van getroffen Oekraïense strijders.

"Jonge mannen, die dromen hebben en van wie het bestaan is weggeblazen, om die een beetje te steunen." Dat doet Bas met zijn stichting door prothesen en revalidatie voor hen te regelen. Daarvoor komen ze kort naar Nederland, waarna ze weer teruggaan naar Oekraïne.

"We kunnen dan niet zelf daar staan om te zorgen dat het Russische gevaar niet doorbreekt, maar wat we wel kunnen doen, is de strijders daar een beetje steunen."