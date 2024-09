Komende dinsdag in vroege ochtend geen openbaar vervoer in de stad

Vakbond CNV verwacht dat er tot 8.00 uur geen enkele bus, tram of metro rijdt. De pont zal wel blijven varen.

"De onderhandelingen over een nieuwe regeling hebben nog steeds geen resultaat opgeleverd", laat CNV-onderhandelaar Marc Dorst weten. "Daarom willen we een duidelijk signaal geven: we willen een permanente en verbeterde regeling voor iedereen met een zwaar beroep."

Ook in Rotterdam en Den Haag wordt dinsdagochtend tot 8.00 uur door de openbaar vervoer-medewerkers gestaakt. De NS staakt een dag later tussen 4.00 uur en 8.00 uur.

De acties doen denken aan de acties bij de politie. Agenten vragen daarmee ook aandacht om vroeger met pensioen te kunnen.