Gooise wateren grotendeels verlost van gevreesd fonteinkruid, maar blijft dat zo?

Het probleem wordt op dit moment aangepakt door te maaien. Dit brengt echter weer nieuwe problemen met zich mee. De planten moeten worden opgeruimd, hiervan blijven altijd kleine stukken over die weer op nieuwe plekken voor stekken zorgen. "Het is als een aspirientje bij hoofdpijn: de pijn is tijdelijk weg, maar het probleem blijft", aldus Willemse.

Een betere optie lijkt er nog niet te zijn. Eén ding waar het Watersportverbond zeker van is, is dat het water te helder is. Helder water betekent niet per definitie schoon water. "Je kunt de plassen ook vol jenever gooien, dan zijn ze ook helder. Hier bij Loosdrecht heb je te maken met veenplassen en die hebben nu eenmaal een bruine tint", benadrukt Willemse.