Namaak-kunstwerk Akersloot wordt weggehaald na geslaagde kermisstunt

Een kermisstunt is overal het algemeen een bekende traditie tijdens de eerste deun in Akersloot, maar daar was de afgelopen jaren geen sprake van. Tot 5 augustus. De politie krijgt een melding binnen dat het in april gestolen kunstwerk 'Contemplatorium' op de kermis in Akersloot staat.

Bij aankomst blijkt het niet om het origineel te gaan, maar om een ouderwetse kermisstunt van het Akercity Kermis Stunt Team. "Elk jaar proberen we wat te verzinnen en dit jaar is het goed gelukt", reageerde het stuntteam na de onthulling tegen NH.

Het team bouwde een replica van het kunstwerk, dat destijds verdween van terrein De Hoorne bij het Alkmaardermeer. Na de ludieke actie op de kermis verplaatsten ze de namaakversie naar de plek waar het origineel stond. NH sprak het stuntteam begin augustus op de kermis in Akersloot over de spraakmakende actie.



Kijk het interview met de mannen hieronder terug. Tekst gaat door onder de video.