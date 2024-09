Regenboogvlag van Grote Kerk in Schagen met brute kracht van vlaggenmast gestolen

De kerkgangers van de Grote Kerk in Schagen zetten zich al jaren in voor meer inclusiviteit binnen de kerkgemeenschap. Er wordt jaarlijks een Regenboogweek georganiseerd en ook tijdens Pride Amsterdam wappert een grote regenboogvlag voor de kerk. "Dan weet tenminste heel Schagen, en alle mensen die hier komen, dat iedereen hier welkom is in de Grote Kerk", vertelt kerkganger Adriaan Rodenburg.

Maar deze feestweek kent Schagen een vervelend einde, want het kerkbestuur komt er een paar weken later achter dat de regenboogvlag verdwenen is. "Het hele mechanisme van de vlaggenstok bleek stuk te zijn en niemand kon de regenboogvlag meer vinden", vertelt kerkganger Adriaan Rodenburg. Hij en zijn man Rik Laernoes voelen zich al jaren thuis in de kerk aan de Markt in Schagen, maar zijn teleurgesteld dat dit is gebeurd.

Aangifte

Na overleg tussen de kerkbestuurders wordt dan ook besloten om morgen aangifte te doen. "Niet met de gedachte om daders nog te vinden, want daar gaat het ook niet om. Er moet gewoon aandacht aan gegeven worden. Je kunt het wel over je kant laten gaan, maar dat moet je gewoon niet doen", vindt Rodenburg dan ook.

Het is niet voor het eerst dat vandalen schade aanrichten aan initiatieven met betrekking tot de LHBTIQ+-gemeenschap. In 2021 werd een regenboogpad bij het station van Schagen besmeurd met grafitti.