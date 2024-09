Denise (18) kickte af van drugsverslaving: "Gebruik is genormaliseerd onder jongeren"

Mike van der Velde is oprichter van jeugdzorginstelling Wij Zijn BROER!. Vanuit passie en liefde probeert hij jongeren met problemen te helpen door te streven naar wat hijzelf vroeger miste: verbinding. Ze helpen in Alkmaar jongeren met diverse problemen: van een gameverslaving tot gedragsproblemen.

Drugsverslaving

Denise van Veen uit Hoorn komt in april 2023 binnen met een drugsverslaving. Wat begint met een jointje na schooltijd eindigt in dagelijks blowen en het gebruik van XTC. Ze trok aan de bel toen het echt niet meer ging. "Ik had meerdere paniekaanvallen per dag en sloot mezelf op in mijn kamer. Daarnaast begon ik te liegen over mijn drugsgebruik en ook van mensen te stelen om dit te kunnen betalen."

Denise kende een moeilijke jeugd. Ze komt uit een gebroken gezin en werd vaak gepest op school. "Ik voelde me eigenlijk nooit gehoord en gezien", vertelt Denise.

Het gebruiken van drugs zag ze als een uitweg. "Het was heel fijn en ik was even uit de realiteit." Op het moment dat ze haar gebruik niet meer in de hand heeft, komt ze via een 'broergenoot' terecht bij de jeugdzorginstelling in Alkmaar.

