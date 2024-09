Veel verzet tegen komst asielzoekers naar Naarden, maar gemeente lijkt niet anders te kunnen

De boodschap voor de buurt is helder: de Witte Toren aan de Rijksweg is de enige plek waar op dit moment überhaupt opvang mogelijk is. Buurtbewoners zien asielzoekersopvang daar niet zitten. Er zijn veel zorgen over de veiligheid en de overlast.

De gemeente geeft nu aan dat te snappen, maar kan er kort gezegd weinig aan doen. "Wij realiseren ons dat er veel van de inwoners van Naarden gevraagd wordt met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Ook wij zagen dat liever meer verspreid over de gemeente", zo klinkt het.

Voordat de keuze op de Witte Toren viel, onderzocht de gemeente Gooise Meren door de hele gemeente naar geschikte locaties voor noodopvang. Dat leverde een lijst op van elf plekken. Door de meeste plekken zette het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meteen een streep. Welke locaties dat zijn en waarom ze afvallen, blijft vooralsnog geheim. Alleen het Naarder bedrijventerrein met het kenmerkende torentje bleef over.

De locatie op de kaart. Tekst gaat hieronder verder.