Zaanstad is trots op het het grootste duurzame voetbalveld van Nederland

Het voetbalveld moet half september klaar zijn. De wethouders van Sport en Duurzaamheid in Zaanstad nemen alvast een voorproefje door tijdens de presentatie van het nieuwe veld een balletje te trappen. "We zijn ontzettend trots; hier gebeurt echt iets unieks," zegt wethouder Duurzaamheid René Tuijn.

Buisjes met vloeistof

Bij het sportpark wordt ook een zwembad gebouwd. "Dat verbruikt veel energie," laat de wethouder weten. Om de stookkosten te drukken, moet het nieuwe veld uitkomst bieden. "Als je de energie op deze manier kunt benutten, ben ik echt superblij."

"We weten allemaal dat kunstgras heel warm kan worden," legt Roy Verhagen van Finovi uit. Zijn bedrijf heeft 60 kilometer aan buizen onder het veld geïnstalleerd. "Omdat de buisjes met vloeistof tegen het gras aanliggen, worden ze verwarmd."

Hoewel het systeem niet nieuw is, is het nog nooit op zo'n grote schaal toegepast. "In Eindhoven is er een korfbalveld met een soortgelijk systeem, en de resultaten zijn daar zeer positief," zegt wethouder Sport, Gerard Slegers. Het huidige veld heeft 8 ton gekost. "Als je vooruitstrevend wilt zijn, moet je investeren, maar je moet ook altijd kijken naar wat de toekomst brengt, want garanties heb je niet."