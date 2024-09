Bondscoach Ronald Koeman gooit deur dicht voor Steven Bergwijn

"De sportieve ambitie voert hier niet de boventoon. Hij heeft mij ook niet om advies gevraagd. Ik denk dat hij wel weet wat ik had gezegd", aldus Koeman, die Bergwijn op het EK nog de nodige speeltijd gaf. "Het moet altijd gaan om het sportieve, niet om het financiële. Hij had toch ook bij Ajax kunnen blijven? Volgens mij betalen ze daar ook wel oké."

Bergwijn gaat naar verluidt bij zijn nieuwe club rond de negen miljoen euro netto per jaar verdienen. In Amsterdam stond de buitenspeler voor 4,6 miljoen euro per jaar op de loonlijst.

Stuk ouder

Koeman nam Georginio Wijnaldum, die ook in Saudi-Arabië voetbalt, wel mee naar het EK. "Ik vind dat je dat niet mag vergelijken. Georginio had een probleem bij Paris Saint-Germain. Saudi-Arabië was het enige land waar hij nog heen kon. Bovendien is hij een stuk ouder dan Bergwijn."

Het Nederlands elftal is deze week weer bijeen in Zeist. Zaterdag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd in een nieuwe editie van de Nations League. Bosnië en Herzegovina is in Eindhoven de tegenstander. Op dinsdag 9 september speelt de ploeg van Koeman in Amsterdam tegen Duitsland.