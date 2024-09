Kunstbeurs waar kunstenaars het voor het zeggen hebben: EuropArtFair in Amsterdam

Het atelier van kunstenares Esther van de Steene op Prinseneiland in Amsterdam hangt vol met haar kunst. Dieren spelen een grote rol in het werk van Esther: zwaluwen, vlinders, schaapjes en een roodborstje.

Esther schildert met ecoline en als ze tevreden is, maakt ze prints van de schildering. "Ecoline is heerlijk om mee te werken, want je bent voor een groot deel afhankelijk van geluk", vertelt ze. "Na een hele sliert mislukkelingen gaat het goed en dat is zo lekker."

Ze laat haar laatste werk zien. Het is een kalkoen. Hij moet uiteindelijk in een mooie gouden sierlijst komen te hangen. Het werk krijgt als titel Thanks. "Deze kalkoen is de koning van de dankbaarheid", vertelt Esther. "Als hij in je huis hangt en je loopt er langs, dan bedenk je drie dingen waar je dankbaar voor bent. Zo verleg je je focus van wat je niet hebt naar wat je wel hebt."