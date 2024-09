Vrijwilligers gezocht voor uitvaartmuseum: "Ik ben nu minder bang voor de dood"

Thea Burggraaf werkt al elf jaar als suppoost en cafémedewerker bij Museum Tot Zover op De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Dit is het enige uitvaartmuseum van Nederland, dat zichzelf liever als museum over leven en dood beschouwt. Door haar vrijwilligerswerk hier is Thea minder bang voor de dood, zoals ze vertelt in NH Helpt.