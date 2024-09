Opvang van jonge vluchtelingen zorgt nog steeds voor onrust in Aerdenhout

In de grote pastoriewoning van de Antoniuskerk in Aerdenhout komen eind dit jaar maximaal dertig pubers. Het zal naar alle waarschijnlijkheid gaan om jongeren tussen de 15 en 17, vertelt een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) gisteravond op een bijeenkomst voor de omwonenden.

Er zijn dringend extra opvangcentra voor jongeren nodig. Vorig jaar vluchtte veertig procent meer jongeren naar Nederland. Vaak moeten ze nu in grotere asielzoekerscentra tussen de gezinnen en volwassenen verblijven.

Lommerrijk

De Sparrenlaan is een rustieke smalle weg, waar de grote vrijstaande woningen lommerrijk verscholen staan in het bos. De karakteristieke kerk met een paar bijgebouwen wordt steeds minder gebruikt. Of zoals een buurtbewoner het noemt: 'alleen nog maar voor rouwtjes en trouwtjes'. En dus is dit volgens de gemeente Bloemendaal de ideale plek voor jonge vluchtelingen.

Het formaat van de opvang en de puberleeftijd van de asielzoekers is een doorn in het oog van de bewoners. Ze zien liever een kleinere opvang met juist jongere kinderen. Zo verwijzen ze naar een soortgelijke opvang in een villa in Heemstede. Daar heeft de gemeente na overleg met de buren afgedwongen dat er 15, maximaal 20 jongeren komen.

Liever minder en jonger

"Die locatie in Heemstede is 40 vierkante meter groter dan deze pastorie", heeft een bewoner uitgerekend. Maar omdat er meerdere gebouwen aan de Sparrenlaan gebruikt kunnen worden en er meer buitenterrein is, kan volgens het COA hier een grotere opvang gecreëerd worden.

Zelfs één van de grote voorstanders van de opvanglocatie, die 'een gat in de lucht sprong toen ze maandag de eerste bouwactiviteiten zag', zou als toekomstige vrijwilliger liever jonge kinderen opgevangen zien worden. "Want met hen kan je een band opbouwen. De 17-jarigen zijn veel in de stad en na een jaar gaan ze toch weg, omdat alleen jongeren hier mogen verblijven."

'Hutjemutje'

De reden dat veel van haar buren liever minder en jongere kinderen in de pastorie zien is helder: overlast van hangjongeren die ook nog eens getraumatiseerd kunnen zijn en dus een onveilig gevoel kunnen veroorzaken.

Zo is de overbuurvrouw bang voor gevechten tussen de verschillende nationaliteiten die 'hutjemutje' op elkaar zitten. "Maar dan meldt u dat toch, net als ik ook doe als er rond mijn huis jongeren voor overlast zorgen", weerlegt de Bloemendaalse wethouder Attiya Gamri.

Tekst gaat door na de foto.