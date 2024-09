Voor de nazomer moet je nog twee dagen geduld hebben

Vandaag is het bewolkt in de provincie, met kans op plaatselijke regenbuien, zoals bijvoorbeeld op Texel. Vanmiddag neemt de neerslag toe, vooral vanavond wanneer een koufront langzaam over ons land schuift. De temperatuur blijft op een aangename 22 graden.

Komende nacht en morgen blijft het regenachtig. In de loop van de dag worden de buien minder intensief en krijgen we af en toe wat zon te zien. De temperatuur zakt naar 21 graden.

Over twee dagen mogen we ons verheugen op een interessante periode van nazomerweer, met volop zon en aangename temperaturen. Begin volgende week zal de temperatuur echter weer iets dalen en vanaf 11 september kunnen we rekenen op koelere omstandigheden.