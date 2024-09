Telstar slaat dubbelslag met Hardeveld en Hamdaoui en ziet Seedorf vertrekken

De ervaren Jeff Hardeveld speelde de afgelopen seizoenen voor FC Emmen. Daarvoor kwam uit voor clubs als FC Utrecht en Heracles Almelo. Technisch manager Peter Hofstede is zeer in zijn nopjes met de 29-jarige verdediger. "Jeff kan alle posities aan de linkerkant invullen, en met zijn komst hebben we de gewenste versterking binnengehaald."

Voor Mohamed Hamdaoui is Velsen-Zuid bekend terrein. In het seizoen 2017-2018 speelde de technische aanvaller ook in het witte shirt van Telstar. Na avonturen bij clubs als De Graafschap, FC Twente en ADO Den Haag keert hij nu weer terug bij De Witte Leeuwen. Hofstede: "Met Mo hebben we een ervaren aanvaller erbij die ons meer mogelijkheden geeft voorin." Hamdaoui gaat op amateurbasis aan de slag bij Telstar.

Cain Seedorf verlaat sportpark Schoonenberg na twee seizoen. Het contract van de snelle flankspeler liep nog een seizoen door, maar hij vervolgt zijn loopbaan bij Roda JC.