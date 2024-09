FC Volendam versterkt zich met Jamie Jacobs en neemt afscheid van Benamar

In totaal kwam Benamar tot 73 officiele duels voor FC Volendam. Dan nog een vertrek bij de palingboeren. Joey Antonioli vervolgt zijn carrière bij de FC Twente/Heracles Academie.

In 2016 kwam Antonioli over van AFC. Na diverse jeugdelftallen debuteerde de inmiddels 20-jarige middenvelder op 7 mei 2021 in de hoofdmacht van FC Volendam. Afgelopen seizoen in de eredivisie stond hij in keer in de basis en viel hij twee keer in en in het huidige voetbaljaar maakte hij nog geen minuten.

Aankomend weekend is FC Volendam vrij vanwege het interlandvoetbal. De volgende wedstrijd is in Maastricht tegen MVV op vrijdag 13 september.