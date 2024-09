FC Volendam versterkt zich met de Purmerendse middenvelder Jamie Jacobs

Met Jamie Jacobs haalt FC Volendam een oude bekende in huis. De 26-jarige inwoner uit Purmerend speelde in het verleden ook twee seizoenen in het oranje shirt van de FC. Vanuit de jeugd maakte Jacobs in 2016 de overstap naar AZ. Dat leidde niet tot een officieel debuut, wel kwam hij 90 keer in actie voor Jong AZ.

Na AZ maakte Jacobs de overstap naar SC Cambuur. In Friesland speelde hij vier seizoenen, waarvan twee in de eredivisie. Afgelopen jaar kwam hij uit voor Deense Viborg FF.

Tekst loopt door onder de X-post.