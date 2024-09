Culturele introductie en nieuwe studentenpas moeten mbo'er gelijkwaardig maken

Meer dan dertig culturele instellingen openen hun deuren deze week voor mbo'ers die aan de introductieweek meedoen voor hun studie. Het is de bedoeling om op die manier mbo-studenten gelijk te stellen met studenten van het hbo en de universiteit. Het is nog geen volledige introductieweek zoals bijvoorbeeld de intreeweek, maar wel een stap naar eenzelfde soort introductie.

In het Amsterdam Museum is vandaag de eerste groep studenten aanwezig, zij zitten op een vooropleiding van het mbo, omdat ze nog niet het goede taalniveau hebben voor de echte opleiding. "Ik vind het heel leuk om zo de stad te leren kennen", vertelt een van hen. "Het is echt een mooi museum, echt prachtige oude dingen zijn hier te zien."

Eindelijk erkenning

Sephen de Rooij is inmiddels derdejaarsstudent aan de opleiding mediavormgever en werkt vanuit het ROC bij het Amsterdam Museum. "Het is echt leuk om nieuwe studenten rond te leiden." Ze heeft zelf niet zo'n week gehad toen ze twee jaar terug begon aan haar opleiding. "Ik had dat wel heel leuk gevonden, want het is echt belangrijk dat je je medestudenten goed leert kennen. En dan is het wel het leukst om dat ook buiten de klaslokalen te doen."