Bewoners over vernieuwde Herengracht: "Mooi, maar een racebaan voor taxi's en fietsers"

Student Sociale Geografie Thomas ten Bruggencate, zelf ook bewoner van dit stukje Herengracht, deed onderzoek naar de ervaringen van de buurt met het vernieuwde gedeelte. Hij concludeert dat veel bewoners het waarderen dat de parkeerplekken weg zijn gehaald, maar er is ook kritiek. Want zowel voor- als tegenstanders van de vernieuwing storen zich aan de auto's, busjes en scooters die nog wel door de straat mogen rijden, waar alles gelijkvloers is.

Racebaan

"Parkeervrij is enigszins nog leuk", zegt een bewoner. "Alleen de rest is een groot drama in mijn ogen. De stoepen zijn weggehaald en de paaltjes zijn weggehaald en het is nu een grote racebaan geworden voor taxi's, fietsers en alles en iedereen." Ook Thomas ten Bruggencate ondervindt dat de voetganger in het gedrag is ten opzichte van het autoverkeer. "Er komt een taxi aan die eigenlijk veel te hard langs komt rijden. Het is niet de bedoeling dat de taxi hier de voorrang heeft."