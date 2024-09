Thomas Brood in China: afzien in de hitte

En of de ploeg nog niet genoeg spullen uit Alkmaar had meegenomen, heeft ploegleider Paul Tabak hier ook nog een wasmachine gekocht. Natuurlijk heb je in het hotel de laundry service, maar daar sta je met twintig ploegen in de rij.

Bult kleding

Iedere dag moet de was gedaan worden voor renners én staf. Door die hitte is dat een bult kleding, waardoor een wasmachine aanschaffen makkelijker is. Hij staat in de doucheruimte en Tabak draait een stuk of vijftien wassen op een dag. Iedereen brengt keurig z'n waszak en als het daarna is opgehangen, is het zo droog. Dag in dag uit gaat dat zo.

Tekst gaat verder onder de foto's.