Haperende techniek kost Geert Schipper zilver bij paratriathlon: "Toch blij met brons"

Hij kwam uiteindelijk een minuut na winnaar Jetse Plat uit Amsterdam over de finish. "Ik moet het nog verwerken. Maar ik wilde op het podium eindigen en dat mijn gezin erbij was. En dat is gelukt. Mijn gezin is goud voor mij, brons is slechts de kleur van het metaal."

Ondanks dat Schipper vooraf zei alleen voor goud mee te doen, genoot hij wel van de podiumceremonie, waar het Wilhelmus werd gespeeld voor winnaar Jetse Plat. "Dan zie je de vlag omhoog gaan, en hoor je het volkslied. Dat was toch ook deels voor mij."

Van brons, naar een koud biertje en Disneyland Paris

Nu kijkt hij vooral uit naar een biertje. "Zo'n lekkere koude, misschien wel twee", vertelt hij lachend. "Vanavond is er ook nog een huldiging." En daarna worden de Paralympics ingeruild voor Disney-figuren.

"Mijn vrouw en kinderen verblijven op een vakantiepark, vlak bij Disneyland Paris. Daar blijven we tot zondag. Misschien bezoek ik ook nog wat evenementen van Paralympics, maar ik heb nog niks gepland staan."