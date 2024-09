Omwonenden zijn geluidsoverlast Mysteryland beu: al ruim 700 klachten

Het driedaagse festival vond afgelopen weekend plaats in Vijfhuizen, op de grens van de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer. In principe was het festival om 23.00 uur afgelopen, maar daarna startte de afterparty. Op vrijdag en zaterdag duurde die tot 02.00 uur, op zondag tot 01.00 uur.

Juist die afterparties leidden tot frustratie bij omwonenden. Zo laat Wilma aan NH weten dat de muziek 'oorverdovend' was. En zij was zeker niet de enige die dat vond. De gemeente Haarlem laat na vragen van NH weten dat er 102 klachten binnengekomen. Bij buurgemeente Haarlemmermeer is het exacte aantal nog precies niet bekend, maar dat zijn er rond de 600. 'Meer dan de afgelopen jaren.'

Volgens omwonenden was de overlast vooral zondagavond niet te harden. De gemeente Haarlemmermeer heeft daar een verklaring voor. "Het lijkt erop dat er zondag sprake was van een zogenaamde temperatuurinversie: door koude en warme luchtlagen wordt geluid versterkt en verder gedragen. Ook ging de wind zondagavond liggen, waardoor het geluid breder hoorbaar is", laat de gemeente weten.

In gesprek

Tijdens het festival overdag is 70 decibel toegestaan. Tijdens de afterparty is dat 50. Het is nog niet duidelijk of daar overheen is gegaan, daarvan moet nog een rapport worden gemaakt. Burgemeester Marianne Schuurmans: "We kunnen ons voorstellen dat mensen die op maandagochtend vroeg op moeten staan om te werken of naar school te gaan, hinder ondervinden van de afterparty op zondag. Dat is iets dat we met de organisatie moeten bespreken."

De gemeente stelt dat de geluidsoverlast overigens niet alleen te wijten was aan Mysteryland. Ook Wooferland, een ander festival, werd in de buurt georganiseerd.