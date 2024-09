Nog steeds gratis parkeren voor badgasten Zandvoort

Raadslid voor de Ouderen Partij Zandvoort Patrick Berg vertelde gisteren aan NH waar het fout ging. "Het invoeren van de tijd en het kenteken gaat allemaal prima. Maar zodra je bij het betalingsscherm komt, blokkeert de hele boel. De automaat accepteert de pinbetalingen niet."

Woordvoerder Walter Sans van de gemeente Zandvoort laat weten dat er hard gewerkt wordt aan oplossing. Het gaat volgens hem mis bij de verbinding van het modem in de parkeermeters met het betalingssysteem. "De leverancier van de automaten is ermee bezig. We hebben 192 automaten in Zandvoort en er zit een fout in ongeveer negentig automaten. Sinds zaterdag zijn we al bezig met het herstel daarvan."

Geen handhaving

Hij wil benadrukken dat het niet de bedoeling is dat mensen nu voor niets parkeren in Zandvoort. "Je kan namelijk gewoon betalen met een parkeerapp, zoals EasyPark. We zien ook dat mensen dat gedaan hebben." Dat betekent niet dat de gemeente ook streng handhaaft op de plekken waar de meters het niet doen. "Nee, dat wordt heel lastig. We zijn wat dat betreft wat milder op dit moment. Maar je kan wel gewoon betalen."

De woordvoerder kan niet zeggen hoelang de problemen met de meters nog aanhouden. "Vannacht wordt alles opnieuw opgestart, we hopen dat het dan weer werkt." Een medewerker van Parkeerservice, het bedrijf dat de meters in Zandvoort beheert, zegt dat het 'steeds beter gaat'. "Ik denk dat de storing bijna voorbij is. Er werken er weer behoorlijk wat nu."

Volgens raadslid Berg loopt de gemeente 'tienduizenden euro's per dag' mis. De woordvoerder maar daar wil de woordvoerder niks over kwijt.