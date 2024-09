Uithoornaars bouwen oud schoolgebouw om tot woningen, maar dat 'is niet goedkoop'

Het woningbouwproject trok ook de aandacht van minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, die de bewoners deze week thuis opzocht. " Het is goed om hier te zijn, omdat het hier gaat over hoe mensen zélf een huis bewoonbaar maken. De Steenvlinder [...] zorgt ervoor dat een gebouw klusklaar is en dat maakt het voor mensen die niet heel veel geld hebben toch mogelijk om te gaan kopen", vertelt ze aan NH.

Verkeken op kosten

Ook de Uithoornse wethouder van Wonen Ferry Hoekstra prijst het project om 'de betaalbaarheid' van de woningen, maar bewoners van de koopwoningen vertellen dat zij nog diep in de buidel moesten tasten om de woning af te bouwen.

"Het was echt duur met alles waar je rekening mee moet houden. Daar kun je je op verkijken", is Simons ervaring. Hij en Mille konden moeilijk aan een aannemer komen en liepen tijdens de verbouwing tegen een hoop problemen aan. Ook het feit dat het huis geen standaard maten heeft maakt het duurder. "Alles is speciaal voor dit huis gemaakt."