Ecoloog Armel zoekt midden in de nacht in Laren naar vleermuizen

Ze komen relatief vaak voor in oudere gebouwen: beschermde dieren zoals vleermuizen en gierzwaluwen. En dat is een probleem bij het isoleren van deze woningen. Inwoners moeten normaal gesproken eerst zelf laten onderzoeken of deze beschermde dieren in hun woning leven, voordat ze kunnen isoleren. Dat is een langdurig en prijzig traject.

Dus hebben de gemeenten Blaricum en Laren besloten om dat onderzoek uit handen te nemen van haar inwoners. Daarbij komen ecoloog Armel Brinkman en zijn collega's van KP Adviseurs om de hoek kijken. Zij moeten in kaart brengen waar deze beschermde dieren zitten, waarna de gemeente moet zorgen dat ze een nieuwe verblijfplaats krijgen. Pas daarna kan er zonder problemen geïsoleerd en verbouwd worden.

Nachtelijke 'jacht'

Dus is een groep ecologen de afgelopen maanden midden in de nacht 'op jacht' gegaan naar deze dieren. Ze dragen reflecterende hesjes, hebben een batdetector en worden onderweg geholpen door in het dorp opgehangen batloggers.