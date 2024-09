Tot de zomervakantie ons scheidt: piek in het aantal echtscheidingen

Een andere groep neemt tijdens of vlak na de vakantie de beslissing om een einde van het huwelijk te maken. "Thuis is er voldoende afleiding, met werk, kinderen, sport en hobby's. Maar tijdens de vakantie zit je echt op elkaars lip. Dan moét je wel met elkaar in gesprek. Dat kan goed gaan, maar het kan ook het moment zijn waarop de conclusie is: dit is niet meer te redden. Soms zie je ook wel dat de bom barst tijdens de vakantie, of merkt de één dat het juiste gevoel er niet meer is."

Van Diepen werkt als echtscheidingsmediator mee om afspraken op papier te krijgen. "Waar alle partijen achter staan. Soms gaat dat heel snel, soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar."

Ze ziet overeenkomsten met de coronaperiode. "Toen hadden we geen piek na de zomer, maar een stijging over een langere periode. Dat kwam omdat we ook toen - noodgedwongen - veel meer bij elkaar zaten. De lockdown heeft veel relaties geen goed gedaan."