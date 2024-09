Bestolen op Mysteryland? Speurneus vindt tas met 33 telefoons terug

Ook de telefoon van de vindster werd tijdens het feesten op festival Mysteryland in Vijfhuizen gestolen. Via 'Find my iPhone' ziet de vrouw dat haar telefoon uiteindelijk in het Gelderse Vuren eindigt. Ze besluit erop af te gaan in de hoop de dief te kunnen confronteren.

Op de aangegeven locatie vindt ze zondagochtend een tas met daarin niet alleen haar eigen telefoon, maar ook 32 andere gestolen telefoons. De politie laat op Facebook weten op dat moment door haar te zijn ingeschakeld. Zij vermoedt dat alle telefoons op Mysteryland zijn gestolen.

Zoektocht naar bestolen festivalganger

Een aantal telefoons zijn alweer terug naar de eigenaar, maar de politie vraagt haar volgers om het bericht te delen zodat alle bestolen festivalgangers hun telefoon kunnen ophalen. Ben jij ook je telefoon kwijtgeraakt op Mysteryland? Meld je dan bij de politie.