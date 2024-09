Column: Paralympics mogen soms wel wat begrijpelijker

Het allerleukste van de Paralympics is het kennismaken met sporten waar je niets van weet. Gisteren was ik met een collega bij het rolstoelrugby. Die sport was helemaal nieuw voor me! Gelukkig heb ik de tijd genomen om me te laten bijpraten door een collega die het rugby al wat langer volgt. De grap is: zodra je het gaat begrijpen, wordt het écht leuk om naar te kijken. Zo herkende ik bijvoorbeeld veel elementen uit het rolstoelbasketbal, mijn sport.

Ik ben me ervan bewust dat ik hiermee een gevoelige paralympische snaar raak: onze sport is lang niet altijd begrijpelijk voor mensen die er voor het eerst naar kijken. Maar die discussie moeten we wél voeren. Als ik zie dat er bij het atletiek in diverse klassen vijftien gouden medailles te verdelen zijn op alléén de 100 meter sprint... Dan kan ik het eigenlijk niet meer uitleggen. Dan snap ik er echt geen snars meer van.