Zelfgebouwde stadssauna in Alkmaar trekt rustzoekers uit heel het land

Oscar is hier sinds een half jaar een regelmatig geziene gast. "Een vriend van mij kende dit en nam me mee. Ik had erge onrust in mijn leven, en toen ik hier kwam was ik alles vergeten wat ik die dag had gedaan."

Dat moet ik vaker doen, besloot Oscar toen. "Er is verbondenheid. Iedereen is welkom, als je je netjes gedraagt. En dat vind ik mooi in deze tijd. Als je vaker komt, krijg je dat familiegevoel. Hier heb ik écht rust."

Alternatieve sfeer

"Je moet wel houden van de zelfgebouwde, alternatieve sfeer", legt Bauke uit. "Het is een sociale plek, mensen stellen zich open voor je. Het is een soort community." Er zijn wekelijks jamsessies, waarbij iedereen zijn muziekinstrumenten meeneemt en Bauke zelfgemaakte maaltijden serveert.