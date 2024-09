Dolende dolfijn terug in zee: eindigt de buitengewone reis in een succesverhaal?

Een oplettende sluiswachter zag het dier op zondag de middensluis binnen zwemmen. Hij heeft twee binnenvaartschepen de uitgang naar het kanaal laten blokkeren en de deuren aan de zeekant opengegooid. Toen die sluisdeuren eenmaal open waren zwom de dolfijn op eigen kracht richting de Noordzee.

Na twee maanden zou je kunnen denken dat de dolfijn aan het leven in het kanaal gewend is geraakt. Maar het is echt goed nieuws dat hij terug is op de plek waar hij thuishoort, verzekert Annemarie van den Berg van hulporganisatie SOS Dolfijn. In het kanaal is het water brak, en dolfijnen leven normaal gesproken alleen in zout water. Bovendien zijn het echte groepsdieren, en het zoogdier in het kanaal was moederziel alleen.

"Het dier hoort daar dus niet", legt Van den Berg uit. "Misschien dat hij wel een beetje gewend is geraakt aan het kanaal, zijn gezondheid zal alleen maar verslechteren in het kanaal."

Huidproblemen

Het brakke water in het kanaal is niet goed voor de dolfijn. "Hij krijgt huidproblemen en hij loopt het risico dat hij vermagert. Daarbij is het ook nog een diersoort dat in groepen leeft, want ik voorspel dat er niet heel veel gewone dolfijnen in het kanaal gaan eindigen. Een groep gaat hij daar dus ook niet vormen."

Het is goed mogelijk dat de dolfijn in het kanaal wat verzwakt is, maar volgens Van den Berg gaat het dier in de zee weer herstellen. "Dat is het natuurlijk leefgebied van het dier, dus daar herstelt het het best."

