Texel is onveilig voor fietsers, maar daar denken Texelaars heel anders over

Een toerist die met zijn zeilboot in Oudeschild is aangemeerd geeft in de winkel aan dat het op Texel veilig fietsen is. "Prachtige fietspaden hier", zegt hij. "Alleen het Skillepaadje (bij Oudeschild, red) is een beetje smal. Als je op Vlieland bent, is het veel smaller en dus ook gevaarlijker."

Geliefd eiland

Voorzitter van de Wielervereniging Niels Jimmink geeft aan dat wielrenners een prachtig netwerk hebben om te trainen. "Met de aanleg van de nieuwe fietspaden is het een stuk verbeterd", zegt hij.

"Texel is een geliefd eiland om te fietsen. Mensen hebben hier de tijd en trekken er ook echt met de fiets op uit. Het is op het eiland juist veiliger geworden met de nieuwe fietspaden. En de wielrenners rijden meestal over de brede wegen langs de oostkant van het eiland. Dan moet je niet hard gaat fietsen op de drukke fietspaden. Dat geeft problemen."

Hoe positief de fietsers en Texelaars zelf ook zijn, de uitslag van het onderzoek van Independer heeft ook (landelijke) media-aandacht getrokken. "We zijn ook aan het kijken of we met de partij die dit heeft gedaan iets kunnen doen", zegt Frank Spooren. De VVV-directeur stelt dan voor om de cijfers tegen een juiste achtergrond te presenteren.

"Wij willen eerst meten wat hiervan de impact is geweest. We moeten nooit paniekvoetbal spelen, maar eerst kijken naar de feiten. Dan kunnen we vaststellen of we nog een serieuze campagne moeten doen."