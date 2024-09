Tegenstanders van Naarder asielzoekerscentrum blokkeren gemeentehuis

Ook meet de gemeente met twee maten, vinden de demonstranten. Voor eigen inwoners gelden strenge regels ten aanzien van vergunningen en bouwvoorschriften. Terwijl die niet lijken te gelden voor de komst van het asielzoekerscentrum.

Gemeenteraadslid Erik Pieter Vlaanderen van Wij Gooise Meren - de grootste partij in de gemeenteraad - die aanwezig is tussen de tegenstanders, vindt dat niet kunnen. Regels moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Ook is hij van mening dat de geboden ruimte aan de Rijksweg te klein is voor 150 mensen. Vlaanderen laat weten begrip te hebben voor de bewoners en hun standpunt.

Begrip bij ambtenaren

De ambtenaren hebben over het algemeen begrip voor de protestactie. Ze vinden het ook niet erg dat ze moeten omlopen. "Dat is goed voor de stappenteller", zegt de dame achter de ontvangstbalie. Ook zij heeft begrip voor de demonstranten, net als een andere medewerker van de gemeente die zijn fiets nu ergens anders moet parkeren.

Burgemeester Han ter Heegde heeft uiteindelijk met de boze bewoners gesproken. "Demonstreren mag, blokkeren niet. We gaan even koffie drinken met elkaar en dan moet het over zijn", aldus Ter Heegde.

Nadat hij kalm en vriendelijk de actievoerders te woord heeft gestaan, is de protestactie ook eigenlijk voorbij. Niet duidelijk is geworden of de noodopvang er nou gaat komen en zo ja: wanneer? Wel is duidelijk dat de protesten door zullen gaan, zolang de plannen op tafel liggen.