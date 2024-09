Laarders blijven strijden tegen de verbouwing van de Brinkvijver: "Een laatste kans"

Maar toch ziet een groep Laarders, onder leiding van Ten Kroode en Klingenberg, deze verbouwing totaal niet zitten. In hun ogen gaat het onder andere ten koste van het beschermde dorpsgezicht en de economie van het dorp. Er werden ruim 2200 handtekeningen ingezameld. Maar deze petitie werd door het college naast zich neergelegd.

Dus stapte het duo naar de rechter om naar eigen zeggen 'op de pauzeknop te drukken.' Maar de rechter besloot dat het uitgraven mag beginnen, mits het college hun keuze voor de verbouwing beter uitlegt.

Naast de rechtszaak was er ook nog de bezwarencommissie waar Ten Kroode en Klingenberg hun verhaal deden. Maar ook dit had niet het gewenste effect. Daarmee staan zowel de politieke als juridische seinen op groen, in oktober gaat de gemeente beginnen met de verbouwing.

Weer een 'allerlaatste kans', of toch niet?

Nu grijpt het duo naar een zogenoemd 'verzoek tot heroverweging' van de twee vergunningen die de verbouwing toestaan. Zelf noemen ze het de 'allerlaatste kans.' Opvallend genoeg noemden ze de handtekeningenactie ook de 'laatste kans.' Het laat de strijdvaardigheid van Ten Kroode en Klingenberg zien. "Ik kwam deze route bij toeval tegen", legt Ten Kroode uit.

Mocht het Laarder gemeentebestuur ook dit verzoek naast zich neerleggen, overweegt het duo om naar de nationale ombudsman te stappen. "Die is ervoor als procedures zijn uitgeput, maar er toch onrechtvaardige situaties zijn."

'Nieuwe feiten' en 'achterhaalde vergunningen'

In het verzoek schrijft het duo dat er sinds het goedkeuren van de vergunningen 'nieuwe feiten' zijn vastgesteld. Zo wijzen ze naar een nieuw plan voor de riolering. Daarin staat dat er van nieuwe landelijke norm voor regenbuien van 70 millimeter per uur wordt uitgegaan.

Maar in de eerder vastgestelde masterplan Laren Regenklaar gaat Laren nog uit van regenbuien van 60 milliliter per uur, waarbij een bergingscapaciteit van 3000 kubieke meter nodig is. Deze capaciteit zal in de toekomst alleen maar toenemen, is de verwachting van het duo.

Dus concluderen ze dat het op de Brink allemaal niet gaat passen en dat er ergens anders gekeken moet worden. Het wachten is nu op een reactie van het gemeentebestuur, maar stiekem verwachten Ten Kroode en Klingenberg dat ze over een tijdje tegenover de landelijke ombudsman zitten.