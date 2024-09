Na twee maanden is het hem eindelijk gelukt: de 'Noordzeekanaaldolfijn' is terug naar zee

Annemarie van SOS Dolfijn is overigens wel erg benieuwd hoe het nu verder gaat. Van de sluis naar open zee is nog best een eindje zwemmen en het dier heeft natuurlijk geen haast. "De vorige dolfijn die hetzelfde overkwam, bleef nog een paar dagen in het kommetje van de haven hangen voor 'ie definitief vertrok, misschien doet deze dolfijn dat ook wel."

Melden

Van den Berg houdt het dan ook goed voor mogelijk dat de dolfijn vanmiddag vanaf de pieren in Velsen nog te zien is. Ze vraagt dan ook aan mensen die het dier zien, dat te melden via waarneming.nl. Annemarie van den Berg waarschuwt spotters wel om goed op te letten. Er zwemmen daar ook nog bruinvissen die je voor een dolfijn kunt aanzien.

De 'Noordzeekanaaldolfijn' heeft een spitsere rugvin en een langere snuit. "Ik zou het wel heel erg leuk vinden als ie nog een keer tussen de pieren gefilmd of gefotografeerd wordt", aldus Annemarie. "En dat hij of zij dan vervolgens naar zee zwemt en dat we nooit meer iets van het dier horen."