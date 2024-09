Berkhouter ontsnapte uit politiebus door dakluik eruit te schoppen: "Was niet moeilijk"

De spectaculaire ontsnapping vond eind april vorig jaar plaats. B. was aangehouden in Lutjebroek, nadat in de auto waarin hij rijdt een magazijnhouder en kogels werden gevonden. Hij werd in een arrestantenbus vervoerd, maar op weg naar Alkmaar zag hij in Hoorn kans om te ontsnappen. "Ik was boos omdat ik was opgepakt, vond dat niet terecht", vertelde hij maandag in de rechtbank van Alkmaar. Daar werden meerdere zaken tegen hem behandeld.

Vanwege de veiligheid zitten arrestanten niet geboeid in een politiebus, verdachten zouden zich namelijk met de riem kunnen verwonden. Eerst hield hij zijn hand voor de camera. Dat hadden agenten al gezien. "Daarna duwde ik met mijn voeten tegen het dakluik. Binnen 10 seconden was hij open, dat was helemaal niet moeilijk." Zijn verklaring dat het dakluik al los moet hebben gezeten, trok hij voor de rechtbank in. Het dakluik van de politiebus was flink beschadigd.

'Eigenlijk niet van plan'

De Berkhouter kroop via het dakluik naar buiten en ontsnapte. Een achtervolging met onder meer politiehonden en een helikopter volgde en uiteindelijk kon hij weer worden ingerekend. "Het was eigenlijk helemaal niet mijn plan en ik heb er achteraf ook spijt van."

B. stond maandag terecht voor een flinke lijst aan strafbare feiten. Waaronder het bespugen van een agent. In februari van dit jaar werd het huis in Berkhout doorzocht, waarin hij met zijn broer en moeder woont. In zijn slaapkamer werd een vuurwapen gevonden, met daarbij ook munitie. "Dat ga ik niet ontkennen", klonk het maandagochtend. "Het was mijn vuurwapen. Maar het was niet geladen en ik had er geen foute intenties mee. Het lag achter mijn kast, ik heb het nooit bij mij gedragen."

Wapen, munitie en nitraten

De rechter was benieuwd waarom hij dan een wapen in huis had. "Daar heb ik geen antwoord op", luidde het standaard antwoord op wel meer vragen. Ook werd er zwaar vuurwerk - 9 nitraten - gevonden in de slaapkamer en in de bijkeuken lag nog meer munitie. "Dat was niet van mij. Van wie wel? Dat weet ik niet."

De aanhouding na de vondst van het vuurwapen verliep allesbehalve soepel. Er ontstond een worsteling met een agent, die B. vervolgens in zijn gezicht spuugde. "Ik werd heel boos omdat hij provoceerde. Misschien heb ik een kort lontje en moet ik daaraan werken. Het is niet netjes, maar het ging in de boosheid. Achteraf heb ik daar spijt van." De agent eiste een schadevergoeding van 400 euro.