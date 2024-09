Twee mannen gebruikten 13-jarige om explosie en brand te veroorzaken

De twee verdachten zouden volgens het OM een 13-jarige jongen de opdracht hebben gegeven om op 24 februari de deur van Pizza Kitchen in Kennemerlaan op te blazen en vier dagen later een deurmat in de De Noostraat met benzine te besprenkelen en in brand te steken. Locatie- en chatgegevens wijzen volgens het OM op een verband tussen de verdachten, de 13-jarige en de daden.

Maar de advocaat van de Haarlemse verdachte twijfelt aan de betrouwbaarheid van het bewijs van het OM. Volgens advocaat Johan Mühren zou het OM het bewijs onrechtmatig hebben verkregen.

'Bewijs door marteling 13-jarige verkregen'

Een drugsrivaal van de verdachten zou de 13-jarige jongen namelijk hebben opgezocht en bewusteloos geslagen, vertelde Mühren vandaag in de rechtszaal. De jonge tiener bekende toen aan zijn belager dat hij de brand in de De Noostraat had aangestoken en het explosief had laten afgaan in de Kennemerstraat.

Dat deed de jongen in opdracht van 'Kraai' en 'Eénoog', zei hij. Vervolgens speelde de drugsrivaal deze informatie door aan justitie volgens de advocaat. Hoewel justitie het verhaal daarna verder onderzocht heeft, vindt Mühren dat het belangrijkste deel van het bewijs 'door marteling is verkregen' en dus niet rechtsmatig is.

Bang voor repercussies

De verdachten zelf ontkenden vandaag iets met de explosie of brand te maken te hebben. Wel werden ze beiden met wapens op zak gearresteerd: de Heemstedenaar met een revolver met munitie, de Haarlemmer met een mes.

Dat mes was noodzakelijk om zichzelf te kunnen verdedigen, zei de laatste vandaag. Zijn 'beste vriend' en berucht drugsmisdadiger Erik Sezika (26) was namelijk in februari doodgeschoten op straat in IJmuiden. Hij was bang dat hem iets soortgelijks zou overkomen.

De volgende zitting in deze zaak staat gepland voor eind november.